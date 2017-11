Was kann man mit einer Stammzellspende bewirken? Leben retten! Zwei einfache Worte, hinter denen Menschen wie Christa Huber und Sascha Dietrich stehen. Zwei Menschen, die sich bis vor wenigen Monaten nie gesehen hatten und deren Alltag gegensätzlicher kaum sein könnte. Trotzdem sind ihre Lebensläufe miteinander verbunden – durch einen Aufruf zur Typisierung der Stefan-Morsch-Stiftung, der ersten Stammzellspenderdatei Deutschlands.



Christa Huber ist heute 59 Jahre alt, verheiratet, ein erwachsener Sohn. Sie lebt in einem winzigen Ort in Bayern. Fast jeder kennt sie. Sie war Lehrerin mit Leib und Seele. Ein Leben auf dem Land mit klarer Luft und einem Tagesablauf, der unterschiedlicher kaum sein könnte zu dem, was Sascha Dietrichs Leben ausmacht. Der heute 44-Jährige erarbeitet im Bundeswirtschaftsministerium Gesetzesvorlagen für die Bundesregierung und begleitet Regelungsvorhaben der EU in Brüssel. Mit Frau und drei Kindern (4, 9 und 12 Jahre alt) atmet er Berliner Luft – nicht besser, aber vollkommen anders eben.

Christa Hubers Lebenslauf ändert sich 2013 innerhalb weniger Stunden. Sie war beim Hausarzt, weil sie eine Grippe einfach nicht mehr losgeworden ist. Sie ist müde und abgeschlagen. Die Diagnose: Akute myeloische Leukämie (AML) wirft alles um – ihr Leben und das derer, die ihr nahe stehen: Familie, Freunde und Bekannte. Die Welt steht plötzlich Kopf. Chemoblöcke, Blutspenden, Quarantäne, lange Gespräche, Angst, gefilterte Luft und Isolation. Dazu liebende Menschen, von denen man nur die Augen sieht, weil sie Mundschutz tragen müssen. Augen, die versuchen die Sorgen die dahinter Amok laufen, nicht widerzuspiegeln. „Ich habe ein Leben nach der Leukämie!“ Das sagt sich Christa Huber. Der Kampf ist hart. Da braucht man Hoffnung, Zuversicht und verdammt viel Glück. Denn irgendwann ist klar, dass sie ohne einen genetisch passenden Stammzellspender nicht überleben wird. Verwandte – das wurde getestet – können ihr nicht helfen. Deshalb beginnt die Suche nach einem fremden Menschen, der die gleichen genetischen Merkmale hat, und bereit ist, durch eine Knochenmark- bzw. Stammzellspende ihr Leben zu retten.



Christa Hubers Quäntchen Glück hat einen Namen, den sie noch ganz lange Zeit nicht kennen wird: Sascha Dietrich, der seit seinem Studium im Marburg als potenzieller Spender bei der Stefan-Morsch-Stiftung typisiert ist. Das heißt, bei einem Aufruf an seiner Uni „irgendwann in den 90er Jahren“ hat er sich einen Fingerhut voll Blut abnehmen lassen. Seitdem sind seine Gewebemerkmale in der weltweit vernetzten Datenbank anonymisiert abrufbar.

Erscheint der registrierte Spender als „Treffer“ wird man von der Spenderdatenbank kontaktiert – unter der hinterlegten Adresse. Doch Sascha Dietrich, der ursprünglich aus Braunschweig kommt hatte bei der Typisierung die Anschrift seiner Eltern angegeben. Seit dem Studium ist er mehrfach umgezogen und hatte vergessen, die neuen Kontaktdaten der Stefan-Morsch-Stiftung mitzuteilen. Seine Mutter nimmt den Anruf der Stiftung entgegen und denkt es, sei ein unseriöser Werbeanruf. Also muss die Stiftung über das Einwohnermeldeamt mühsam die neue Adresse in Berlin herausfinden. Doch die Hartnäckigkeit lohnt sich. Sascha Dietrich ist zwar überrascht, aber er steht immer noch zu seinem Wort: Er will helfen. Während genauestens untersucht wird, ob er wirklich der passende Spender ist und ob er vollkommen gesund ist, geht Christa Huber durch die Hölle.



Ihr Immunsystem muss soweit heruntergefahren werden, dass Sascha Dietrichs Stammzellen auch wirklich ihre Arbeit tun können. Mit Chemoblöcken wird ihr blutbildendes System weitestgehend zerstört. Jetzt ist jeder Keim eine lebensbedrohliche Gefahr. Doch Christa Huber weiß zu diesem Zeitpunkt schon, dass es einen Menschen gibt, der bereit ist, ihr zu helfen. „Als Patient merkt man, dass man nah am Tod ist“, sagt die Frau, die eigentlich ein sehr zurückhaltender Mensch ist. Sie redet über ihre Geschichte nur, weil sie mehr Menschen dazu bewegen will, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen.



Sascha Dietrich spendet unterdessen Stammzellen. Das funktioniert ähnlich wie bei einer Dialyse. Zuvor hat er sich einen körpereigenen Botenstoff verabreichen müssen, der seine Stammzellen aus dem Knochenmark ins Blut übergehen ließ. Grippeähnliche Symptome gehören zu den Nebenwirkungen, die aber mit der Entnahme der Stammzellen wieder verschwinden. Auch er erfährt zu diesem Zeitpunkt nicht, für wen er spendet. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Zwei Jahre dauert die Anonymisierungsfrist. Er weiß nur, dass er für eine Frau aus Deutschland spendet, die Mitte 50 ist. Sein Chef zeigt große Anteilnahme, als er von der Spende seines Mitarbeiters erfährt: Sein Neffe hatte Leukämie und nicht überlebt. Die Stammzellspende war 2013. 2014 ist Christa Hubers Kampf gegen den Blutkrebs noch nicht zu Ende. Sie braucht noch einmal Unterstützung von dem fremden Mann aus Berlin: Lymphozyten – weiße Blutkörperchen, um die Krebszellen endgültig zu verdrängen.



„Ich bin froh, dass mich die Stefan-Morsch-Stiftung ausfindig gemacht hat. Das hätte auch schief gehen können“, sagt er. Andrea Djifroudi, Sprecherin der Stefan-Morsch-Stiftung, erklärt: „Das Beispiel zeigt wie wichtig es ist, dass die Adressdaten der registrierten Spender aktuell sind. Denn im Ernstfall müssen wir als Stammzellenspenderdatei die Spender schnell erreichen können.“

Inzwischen ist Christa Huber wieder ins Leben zurückgekehrt – unendlich dankbar, dass dies möglich war. 2016 – nach ersten Briefen und ausgetauschten Fotos – fand das erste Treffen in Berlin statt. „Als wir uns gegenüber standen, hatten wir erst einmal keine Worte“, erzählen beide unisono. Die Ehepartner überbrücken die für beide Seiten überwältigende Situation. Auch sie haben diese Lebensgeschichte mitgeschrieben – sind betroffen und angefasst von dem, was eine Stammzellspende möglich macht: Ein Leben retten!



Ist eine Online-Registrierung möglich?

Über die Homepage der Stefan-Morsch-Stiftung (www.stefan-morsch-stiftung.de) kann man sich jederzeit als Stammzellspender erfassen lassen. Über den Online-Registrierungsbutton auf der Startseite kommt man zur Einverständniserklärung. Dort müssen eine Reihe von Gesundheitsfragen beantwortet werden, deshalb sollte die PDF „Wie werde ich Spender?“ vorab genau gelesen werden. Nach dem Ausfüllen der Einverständniserklärung bekommt man ein Registrierungsset mit genauer Anleitung zugeschickt. Für Spender, die jünger als 40 Jahre sind, entstehen dabei keine Kosten.

Über unsere Homepage können die Kontaktdaten aktualisiert werden, wenn man seit der Typisierung umgezogen oder durch eine Heirat den Namen geändert hat (https://www.stefan-morsch-stiftung.com/adressaenderung/).



Die Stefan-Morsch-Stiftung mit Sitz in Birkenfeld ist die älteste Stammzellspenderdatei Deutschlands. Unter dem Leitmotiv “Hoffen – Helfen – Heilen“ bietet die gemeinnützige Stiftung seit 1986 Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke. Hauptziel der Stiftung ist, Menschen zu werben, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen. So werden täglich Stammzell- oder Knochenmarkspender aus der stiftungseigenen Spenderdatei von mehr als 450 000 potentiellen Lebensrettern weltweit vermittelt. Die Stiftung ist Mitglied der Stiftung Knochenmark- und Stammzellspende Deutschland (SKD).