Sie planen eine Beachparty direkt am Ostseestrand bzw. Nordseestrand, am Ufer eines Binnensees, am Beckenrand des ortsansässigen Freibades oder am Swimmingpool auf Ihrem Grundstück? Dann sollten Sie die Partymeile natürlich auch entsprechend dekorieren.



Dazu empfiehlt es sich, erst einmal alles auf Nützlichkeit zu checken, was man im Haus bereits an anderer Stelle verwendet oder noch auf dem Speicher zu liegen hat. Wir denken da in erster Linie beispielsweise an Ihre Palmen aus dem Wintergarten oder der überdachten Terrasse, die man kurzerhand in die Partylocation rollt oder trägt. Doch auch der Tisch, an dem die Speisen wie Partytorten, selbst gebackene Kuchen / Muffins oder gegrillte Spezialitäten serviert werden, sollte entsprechend thematisch passend eingedeckt sein.



Diesbezüglich möchten wir für Ihre Beachparty-Tischdekoration gleich auf fünf geeignete Designs, die in zahlreichen Onlineshops für Partybedarf und Festartikel erhältlich sind, verweisen.



Für Poolpartys oder Strandpartys mit Teilnehmern jeglichen Alters empfehlen sich die Partysets im Tropischen Design oder im Hawaii Design, die sich eigentlich ziemlich ähneln. Bei beiden wird ein idyllisches Paradies mit türkisblauem Wasser, schneeweißen Sandstränden, Palmen und beim Hawaii-Design zusätzlich auch noch mit typisch hawaiianischen Blumenketten und einer braungebrannten Hula-Tänzerin dargestellt. Schließlich ist man kein Kind von Traurigkeit. Wenn man von Verwandten und Bekannten Ansichtskarten aus solchen Regionen bekommt, wird nicht lange gezögert und selber eine eigene Hawaii-Party oder Südseeparty auf die Beine gestellt. Warum soll man als Daheimgebliebener den Kopf hängen lassen?



Wenn das Schwimmbadfest bzw. Schwimmfest speziell für Kinder organisiert werden soll, sind besonders niedliche Motive aus der Unterwasserwelt gefragt. Und wer wäre da besser geeignet als der beliebte Clownfisch Nemo und der neuerdings fast ebenso berühmte Doktorfisch namens Dorie. Dank der perfekten Vermarktung dieser Computeranimationen sind hier nicht nur Dekoartikel, sondern auch schöne Geschenke für die feuchtfröhlichen Beachparty-Spiele erhältlich.



Soll die Strandparty oder das Neptunfest im Kindergarten durchgeführt werden, dann könnte man das speziell für kleinere Kinder geschaffene Party-Design mit der kleinen Meerjungfrau Sina Seestern nutzen. Natürlich gibt es auch hier das komplette Partygeschirr, Papierservietten und die dazu passende Partytischdecke im kompletten Set zu kaufen, so dass man nur noch ausgehend von der Teilnehmerzahl zu überschlagen braucht, wie viel dieser oft für 8 Kinder gepackten Komplettsets in den Warenkorb gelegt werden.



Auch an die besonderen Bedürfnisse von Jugendlichen und Teenagern wird gedacht, die mögen es ja bekanntlich etwas deftiger. Hier könnte man die Gemüter mit dem Party-Look im Fin Friends-Design zufriedenstellen, denn darauf ist ein gefräßiger Haifisch zu sehen. Das ist es doch, was unsere Teens mögen, auch wenn man die Haie hier eigentlich etwas zu Unrecht als Monster betrachtet.



Entsprechend der jeweiligen Altersklasse und Gruppengröße werden natürlich auch die Spiele der Partyanimation geplant. Dazu werden Online-Spiele-Datenbanken durchforstet und alle Geburtstagsspiele und anderen Partyspiele auf ihre Ausführbarkeit im knietiefen Wasser oder zumindest für die Verwendung von Wasser als Requisit hin geprüft und eventuell entsprechend angepasst oder verändert.



Wie schon beim Animationsfilm FINDET DORIE bzw. FINDET NEMO angedeutet, sollten auch neben Süßigkeiten mehrere Kleinspielzeuge als Hauptpreise und Trostpreise für die Partyspiele besorgt werden, denn diese gehen garantiert weg wie warme Semmeln.



Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und allerbestes Wetter!



Ihr Team von Geburtstagsfee.de - der Partner für Kinderpartys aller Art