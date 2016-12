Die Südthüringer Stadt Schmalkalden ist ideal für einen Winterurlaub



Die hübsche Fachwerkstadt Schmalkalden hat zwar an weniger Tagen im Jahr Schnee zu bieten als solche bekannten Wintersportorte wie Oberhof oder Brotterode, das liegt vor allem an der relativ niedrigen Lage von ca. 300 m ü. NN. Wenn man dies allerdings positiv betrachtet, heißt das für die anreisenden Winterurlauber, dass sie selbst in der kalten Jahreszeit mit vom Schnee geräumten Straßen rechnen dürfen. Man erreicht den Urlaubsort also nach einer mehr oder weniger längeren Anreise zunächst ohne Schwierigkeiten aufgrund von Schnee, Eis oder Glätte. (Winterreifen sind trotzdem auf jeden Fall empfehlenswert, schließlich muss man bei den meisten Anreiserouten über den Rennsteig)



Da man bei einem 14-tägigen oder einwöchigen Urlaub sehr selten an jedem Tag bestes Wetter hat, ist es gut zu wissen, dass Schmalkalden eine Reihe von Sehenswürdigkeiten bietet, die es sich auch bei Regen- und Matschwetter zu besichtigen lohnt. Genannt seien zum Beispiel das Schloss Wilhelmsburg, das Schaubergwerk in Asbach, die Nougat-Erlebnis-Welt mit Schauconfiserie, das Technische Museum “Neue Hütte“ oder das Lutherhaus.



Doch wenn man beim morgendlichen Blick aus dem Fenster seiner Ferienwohnung endlich mit einer weißen Schneelandschaft überrascht wird, zieht es natürlich Jung und Alt sofort ins Freie, um sich mit dem Schlitten, dem Snowboard oder mit den Langlaufskiern zu vergnügen. Dazu müssen Sie von Schmalkalden aus jetzt nicht unbedingt nach Oberhof fahren und sich auch nicht auf einen der zugeparkten Parkplätze auf den Rennsteig-Höhen quetschen, denn hier in unmittelbarer Nähe oberhalb der Gemeinde Floh-Seligenthal befinden sich auch einige gut gespurte Loipen, wo auch nicht so ein mächtiges Gedränge herrscht und man dem Wintersport in Ruhe und entspannt nachgehen kann. Selbstverständlich sind auch Hänge zum Rodeln in unmittelbarer Nähe.



Einen weiteren Vorteil werden Sie bei der Buchung Ihres Quartiers feststellen. Bekommen Sie mal im Winter in solchen Zentren wie Oberhof oder Masserberg eine günstige Ferienwohnung!!! Das gleicht einem Sechser im Lotto! Vor allem für kurzentschlossene Reisende wird es schwer, in der Hochsaison Januar oder Februar überhaupt eine Unterkunft mit halbwegs vertretbarem Preis zu finden. Ganz anders sieht es in Schmalkalden aus. Außerhalb des beliebten Stadtfestes im August findet man hier eigentlich immer eine Ferienwohnung um die 50 oder 60 € pro Nacht.



In der Vorweihnachtszeit bietet es sich an, auf dem kleinen aber feinen Weihnachtsmarkt mit dem originellen Namen „Herrscheklas-Markt“ einen leckeren Glühwein zu schlürfen oder schon einige Geschenke einzukaufen. Besonders in den Abendstunden kommt das mittelalterliche Ambiente der Innenstadt um den Altmarkt mit der weihnachtlichen Beleuchtung besonders schön zur Geltung.

Und sollten Sie doch das Pech haben, dass in Ihrem Winterurlaub kein Schnee fällt, dann können Sie beispielsweise nach Brotterode in den Funpark am Fuße des Inselsbergs fahren, wo Sie auf der Sommerrodelbahn sogar im Winter bei trockenem und sonnigem Wetter rodeln können.



Manch einer möchte im Urlaub aber einfach mal richtig abschalten, ein spannendes Buch lesen und dabei aus dem Fenster schauen und die herrliche Kulisse der Stadt Schmalkalden mit der Wilhelmsburg und der Stadtkirche St. Georg genießen. Für diese Winterurlauber würden beispielsweise die Ferienwohnungen der Familie Trollmann infrage kommen, welche mit einem gemütlichen Wintergarten oder einer Dachterrasse mit super Panoramablick aufwarten, frisch renoviert sind und in dem oben genannten fairen Preissegment liegen.



Vielleicht begegnen wir uns ja bald in Schmalkalden?