Für viele Verbraucher ist der Kauf eines für sie neuen Autos oftmals nur über eine entsprechende Finanzierung zu bewältigen. Denn selbst ein guter Gebrauchtwagen kostet heute in der Regel so viel, dass nicht selten auch dieser Kaufpreis nur über einen Kredit abgewickelt werden kann. Dass die Autohändler über ihre jeweils eigenen Hausbanken ihren Kunden diese Finanzierung anbieten, ist ein berechtigtes Argument für Verbraucher, die Finanzierung dann auch über den Händler abzuschließen. Denn so erfolgt der Kauf und die Finanzierung quasi aus einer Hand und der Kunde muss nicht erst bei seiner Bank nachfragen, ob er einen Kredit für ein Auto erhalten kann.



Dennoch sollten Verbraucher vor Abschluss ihrer Kfz-Finanzierung einiges beachten, um nicht hinterher sagen zu müssen: "Der Kredit war einfach nicht für mich gemacht."



Vergleiche der Anbieter durchführen und auf Finanzierungsmodell achten



So kommt es nicht selten vor, dass die Kredite der Autobanken allein schon von den Konditionen her teurer sind als beispielsweise Finanzierungen von Banken oder Direktfinanzierern. Deshalb gilt es trotz allem, dass Verbraucher vor Abschluss ihrer Kfz-Finanzierung einen Vergleich der Kreditkonditionen auch mit anderen Anbietern durchführen sollten. Denn auf die Gesamtkreditsumme gesehen zahlt der Verbraucher für einen deutlich höheren Zinssatz dann auch eine höhere Rate für seinen Kredit und macht das Auto dann insgesamt auch teurer. Der Vorteil einer nicht durch den Händler finanzierten Kfz-Finanzierung ist zudem, dass der Verbraucher bei den Verkaufsverhandlungen mitunter einen Preisnachlass für sein neues Auto heraushandeln kann, weil er diesem gegenüber als Barzahler auftritt. Bei einer Finanzierung über den Händler indes ist ein Preisnachlass auf den Kaufpreis in der Regel schwierig bis unmöglich.



Was für die Konditionen gilt, gilt in besonderer Weise auch auf die Ausgestaltung der Finanzierung insgesamt. So ist es zwar verständlich, dass Verbraucher ihren Kfz-Kredit so schnell wie möglich abzahlen wollen, doch kann sich sich eine hohe Kreditrate auf die wirtschaftliche Existenz bedrohlich auswirken, sollte dadurch das monatlich zur Verfügung stehende Einkommen des Kreditnehmers nicht mehr ausreichen, um finanziell über die Runden zu kommen. Wer die Raten eines Kredites nicht mehr zahlt, dem droht im schlimsmten Fall die Kündigung des Kredites und im Fall einer Kfz-Finanzierung kann die Bank dann den Wagen in eigenem Namen verkaufen und aus dem Erlös den Kredit auch ablösen.



Und zu guter Letzt: Vorsicht bei einer Schlussratenfinanzierung! Zwar ist dieses Finanzierungsmodell angesichts der niedrigen Kreditraten gerade bei Verbrauchern mit einem geringen finanziellen Budget beliebt, doch müssen sie sich bei dieser Finanzierung im Klaren sein, dass die letzte zu zahlende Rate aus dem Kreditvertrag schon mal einige hundert, wenn nicht gar tausend EURO betragen kann. Zwar bieten die Banken eine so genannte Anschlussfinanzierung an. Doch sind die Konditionen mitunter sehr schlecht, weswegen es ratsam ist, die Schlussrate auch tatsächlich dann zu zahlen, wenn sie fällig ist. Wer im Vorfeld schon weiß, dass er das nicht kann, sollte auf diese Finanzierungsform verzichten und stattdessen lieber die herkömmliche Kreditvariante wählen. Hier ist die monatliche Belastung zwar höher, doch ist der Kredit mit Zahlung der letzten Rate restlos getilgt und das Fahrzeug geht in das vollständige Eigentum des Kreditnehmers und Käufers über.