Als die Archäologin Jocasta Loomis während einer Ausgrabung in Norfolk nicht nur auf ein rätselhaftes Skelett stößt, sondern auch ein geheimnisvolles Pergament findet, das sie heimlich an sich nimmt, weiß sie noch nicht, dass sie bereits in den Fokus eines Grabräuber-Kartells geraten ist.

Ein gefährlicher Wettlauf führt sie nach Deutschland.

Wird sie ihn gewinnen und das Geheimnis des Pergamentes entschlüsseln können? Woher kommen die mit Blut unterschriebenen Drohbriefe? Und wer ist dieser seltsame Druide Gwydion, der sie nach Deutschland begleitet, wirklich?

Mit dem ersten Band ihrer neuen Thriller-Reihe hat die Solinger Autorin Saga Grünwald ein packendes Buch mit überraschenden Wendungen und außergewöhnlichen Charakteren geschrieben. Die spießige Wissenschaftlerin Jocasta, die nur ihrem rationalen Verstand vertraut, stößt hier auf den Druiden Gwydion, der auf seine innere Stimme hört und sich auf das Heilen mit Kräutern versteht. Zwei Menschen, die gegensätzlicher nicht sein könnten, machen sich auf eine gefährliche Reise, um das Rätsel des Pergaments zu lösen.

Wohin wird sie diese Reise führen? Und wie wird sie ihr Leben verändern?

„Der vergessene Schatz der Götter“ ist im custos verlag erschienen. Das Buch hat 412 Seiten und kostet 14,90 Euro. ISBN 978-3-943195-12-5