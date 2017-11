Einladung: KgK: Künstler gegen KÄlte

Einmal im Jahr organisiert die Künstler-Initiative KIR Resonanz eine "Lange Nacht" der Kleinkunst, diesmals als Benefiz für den neuen Verein "Ingos kleine Kältehilfe - Hand in Hand e.V.,”- Hilfe für Menschen in Not der sich aus der Gruppe "Ingos kleine Kältehilfe" Saarbrücken und dem Verein “Hand in Hand -Sulzbach- und Fischbachtal e.V.- Hilfe für Menschen in Not" neu gündete (mehr siehe unten)

NUR am Sa. 18.11.17 21:00h „Die Lange Nacht der Kleinkunst“ im Kultur – Salon bei den Winzern Martin - Luther - Str. 5 Tel.: 0681/583816 KgK „Künstler gegen Kälte“ BENEFIZ:

Die lange Nacht der Kleinkunst im Saarbrücker Kultur-Salon bei den Winzern

oder 0171/5302809 in

66111 Saarbrücken

Künstler aus vielen Bereichen der Darstellenden Kunst präsentieren ein Kleinkunst - Festival der Spitzenklasse.

mit Kabarett, Comedy, Chansons, Folk, Satire, und diesmal auch erstmals Oldie-Schlager.

Auch ist wieder eine (kleine) After-Show-Party geplant

Chansons mit Wolfgang Winkler (Sulzbach)

Songs zur Gitarre mit Andreas Vogel (Homburg/Saar)

Berliner Lieder der 20ger Jahre mit Gabi Klette (Saarbrücen)

Comedian Jutta Lindner (Saarbrücken) in verschieden Rollen

Kabarett u. Satre mit Gunnar Schade (Berlin)

Schlager-Oldies der 50-70ger Jahre mit Rosi Karger (Gießen)

Entertainment mit Handpuppe Nicole C. Dressel u. Festus

Folk u.a. mit Gitarrist Uli Schneider, ( St, Ingbert)

Musik-comedy mit Comedy – voices , Miichael Bossert

Moderation und Poesie mit Guido Geisen (Lumbricus)( Berschweiler)



;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;



Vorverkauf. 12.-€ AK 15.-€



saarlandweit bei allen Wochenspiegelfilialen & der SZ

- Tourist-Information Saarbrücken,

Rathaus St. Johann, 66111 Saarbrücken, Telefon: 0681 / 938090

- Piper- Bücher + Musik, Großer Markt 4, 66740 SLS Tel..06831/122191

- Shiva Music, Am Bahnhof 5, 66822 Lebach, Tel. 06881/3202

- Tourist Info Merzig, Poststr. 12 66663 Merzig Tel.:06861/85221

- Tabak Bennung , Kaiserstr. 41, 66386 St. Ingbert Tel.:06894/2340

- Toto-Lotto Ettelbrück, Oberer Markt 9 66538 Neunkirchen 06821/179179

- Tourist Info Losheim a. S., Zum Stausee 198 66679 Losheim Tel.: 06872/1616 -Klein Buch + Papier, Bahnhofstr 13 66606 St. Wendel Tel.: 06851/93940

Alle Vorverkaufsstellen http://www.ticket-regional.de/kvvk

Karten auch im Internet unter http://www.ticket-regional.de/kir

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Zum neuen Verein

https://www.facebook.com/search/top/…

Der Vorstand des neuen Vereins setzt sich wie folgt zusammen :

Vorsitzende Kerstin Lafontaine

Stellvertr. Vorsitzende Petra Pabst

Kassenwartin Sigrid Auweiler

Schriftführerin Petra Therre

Beisitzer/in

Martin Scheuermann

Elke Merl

Tobias Später

Marco Köhler

Esther Steininger

Melissa Reichert (Ersatz)

Ehrenvorsitzender Ingo Wilke

Der jetzige Vorstand hofft auch weiterhin auf gute Zusammenarbeit mit allen Helfern und Spendern um bedürftigen Menschen zur Seite stehen zu können

Danke und viele Grüße

Jürgen Wönne



--

Kabarett Oma Frieda

www.oma-frieda.com

Kabarett "Nachtschwester Lackmeier

www.nachtschwester-lackmeier.de

KIR Resonanz Kulturprojekte

KIK Wallerfangen, Kultur-Salon "Die Winzer"

www.kir-resonanz.de

Tel: 0681/583816

Tourtel. 0171/5302809

Direktmail mail@kir-resonanz.de