Neun Amateurvereine, Projekte und Schulen wurden für den zum zehnten Mal verliehenen DFB- und Daimler-Innovationspreis nominiert. Die Verleihung an die Sieger erfolgt im Rahmen eines Festaktes am 17. März im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. 2007 ins Leben gerufen, sollen Solidarität, Toleranz und interkultureller Austausch honoriert und gefördert werden. Prämiert werden Projekte in den Kategorien „Verein“, „Schule“ und „Freie und kommunale Träger“, die im Fußball oder mit Hilfe des Fußballs vor allem Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund einbinden. In den zehn Jahren sind fast 2.000 Bewerbungen beim DFB eingegangen, 30 Sieger letztlich ausgezeichnet. Dotiert ist der Preis mit rund 200.000 Euro in Sach- und Geldwerten. Damit soll er der höchstdotierte Sozialpreis Deutschlands sein. Die Gewinner in den drei Kategorien erhalten jeweils einen Mercedes-Benz Vito, die Nominierten Geldpreise über jeweils 10.000 Euro.