In diesem Jahr lautet das Motto des Mercedes-Benz Museums „Cars & Culture“. Einer der Höhepunkte soll dabei der Konzertsommer darstellen. Ende Juni/Anfang Juli (vom 29. Juni bis 2.Juli) soll für jeweils bis zu 6.500 Besucher Sternstunden der Popmusik bieten, mit automobilen wie kulinarischen Rahmenprogramm. Bisher bestätigt ist demnach bereits ein Konzert mit Rea Garvey am 1. Juli. Tickets hierzu sind bereits im Vorverkauf erhältlich

In der zweiten Jahreshälfte soll sich eine Sonderausstellung der 50jährigen Geschichte von AMG widmet. Bei AMG handelt es sich um die High-Performance Marke des Hauses, in der die leistungsstärksten Serienmodelle des Hauses produziert werden. Sitz des Tochterunternehmens ist Affalterbach, etwa 20 Kilometer von Untertürkheim entfernt. Gegründet wurde das AMG von Hans-Werner aufrecht und Erhard Melcher1967 in Großasbach, daher das Kürzel AMG.

Weitere Veranstaltungen und Sonderpräsentationen sind in Vorbereitung.