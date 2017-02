Das luxuriöse 4 Sterne S Hotel Österreich



Der Tannenhof liegt mitten im Salzburger Land und ist ein luxuriöses 4 Sterne Superior Hotel mit alpinem Lifestyle. Das Ambiente des Hotels zeichnet sich durch alpenländische Eleganz kombiniert mit Elementen klassischer und zeitgemäßer Architektur aus. Gäste fühlen sich in den edlen Zimmern und Suiten ab der ersten Minute wie zu Hause. Auf einer sonnigen Panoramaterrasse können sie es sich bei einem köstlichen Leckerbissen gut gehen lassen und den Blick auf die umliegende Bergwelt genießen. Auch auf die ausgezeichnete österreichische und internationale Gourmet-Küche des Hotels können sich Urlauber freuen.



Der Wellness- und Familienurlaub im Alpendorf Hotel



Das Hotelangebot des Tannenhofs ist optimal auf Familien zugeschnitten. Während Kinder im Spielparadies eine liebevolle Kindebetreuung genießen, bietet der Gassenhof auch für jugendliche Gäste eine willkommene Abwechslung. Er ist der Treffpunkt für verschiedene Aktivitäten, wie Airhockey, Billiard oder Tischtennis, bei denen schnell neue Freundschaften geschlossen werden können. So können Eltern ihre Kinder mit gutem Gewissen im „Tanni-Miniclub“ zurücklassen und erholsame Stunden zu zweit genießen. Dafür steht Ihnen ein luxuriöser Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen, eine wohltuende Wasserwelt sowie exklusive Massagen und Beautybehandlungen zu Verfügung.



Aktive Tage im Hotel St. Johann im Pongau



Das Hotel Tannenhof ist vor allem für Wintersportler ein beliebter Ferienort. Es liegt direkt an der Gondelstation zur Einstiegstelle zu Österreichs größtem Skiverbund. So können Gäste in nur wenigen Schritten bei einem einzigartigen Alpenpanorama ein grenzenloses Skivergnügen genießen. Doch auch Schneeschuhwandern und Skilanglauf gelten als besondere Tipps für einzigartige Wintererlebnisse. Im Sommer lockt die Ponglauer Berglandschaft mit einer faszinierenden Natur- und Wanderwelt. Herrliche Rad- und Wanderwege ziehen sich durch weitläufige Wiesen, Wälder und Almen. Das Hotel Tannenhof unterstützt seine Gäste gerne bei ihren abenteuerlichen Freizeitaktivitäten und bietet ihnen sowohl geführte Wanderungen als auch einen kostenlosen Verleih an.



Weitere Informationen finden Sie auf folgender Homepage: http://www.hotel-tannenhof.at