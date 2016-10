Reiseblogs gibt es viele, doch in Stuttgart ist nun ein neuer Reiseblog mit ganz speziellem Content live gegangen. Das Reisemagazin www.sporty-travel.de überzeugt mit Tipps und Tricks für Aktivurlauber.



Wer im Urlaub nicht gerne auf der faulen Haut liegt sondern am liebsten den ganzen Tag auf Achse ist der sollte auf Sporty Travel vorbeischauen. Die Blogger bringen Tourenguides für Radfahrer, Wanderer und Extrem Sportler.



Das ist jedoch noch lange nicht alles. Der Reise-Blog hat auch eine extra Kategorie in welcher ausschließlich Reiseutensilien vorgestellt werden. Seit 6 Monaten ist die Webseite online und es finden sich bereits viele Artikel für die Regionen Italien, USA und Portugal. Wer in den zuvor genannten Gegenden einen Sporturlaub plant sollte auf dem Stuttgarter Reiseblog vorbeischauen.