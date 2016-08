Die Hollywoodschaukel ist ein echter Klassiker im Bereich der Gartenmöbel - und sie feiert derzeit ein fulminantes Comeback. Die Zeiten der kitschigen, wuchtigen Modelle mit üppigen Polstern, Fransen und Verzierungen sind allerdings vorbei. Die Hollywoodschaukel von heute präsentiert sich moderner, schlichter und ganz schön stylish. Dennoch gibt es natürlich auch hier eine große Auswahl und Bandbreite der Möglichkeiten. Hollywoodschaukel.net macht den Test:



Wer auf der Suche nach einer Hollywoodschaukel für den Garten oder die Terrasse ist, hat die Qual der Wahl, denn es gibt nicht nur im Hinblick auf die Größe und das Design Unterschiede, sondern auch bezüglich des verwendeten Materials, des Komforts, der Ausstattung und nicht zuletzt im Preissegment. Als erstes sollte man sich - innerhalb des zur Verfügung stehenden Budgetrahmens - also überlegen, für welchen Zweck man die Hollywoodschaukel nutzen möchte und wie vielen Personen sie Platz bieten soll. Die gängigsten Modelle gibt es als Ein-, Zwei- und Dreisitzer, aber es sind durchaus auch größere Varianten mit bis zu fünf Sitzplätzen auf dem Markt. Für diese braucht man dann allerdings wirklich eine Menge Platz auf der Terrasse.



Materialien, Design und Ausstattung der Hollywoodschaukel



Was die Materialien angeht, machen natürliches Holz und stabiler Stahl das Rennen unter den modernen Hollywoodschaukeln. Beide haben ihre Vorteile: Holz wirkt sehr natürlich und warm, ist aber nur begrenzt witterungsbeständig und muss durchaus gepflegt und instand gehalten werden, wenn man über viele Jahre hinweg Freude an seiner Hollywoodschaukel haben will. Pulverbeschichteter Stahl hingegen ist auch ohne großen Pflegeaufwand langlebig und trotzt jeder Witterung. Besonders beliebt sind inzwischen Leichtgewichte aus Alu, die darüber hinaus sehr einfach zu handhaben und flexibel einsetzbar sind.



Auch der Designaspekt spielt eine große Rolle, wenn es darum geht, sich für eine Hollywoodschaukel zu entscheiden. Die Vielfalt ist riesengroß und reicht von schnörkellosem Purismus bis zu romantischem Vintage-Charme, von hellem über dunkles Holz bis hin zu Metallrahmen in jeder denkbaren Farbe. Dazu kommen dann die Polster, die ebenfalls aus verschiedenen Materialien und in den unterschiedlichsten Formen, Farben und Mustern zu haben sind. Letztendlich sollte man sich dann auch noch Gedanken über die Ausstattung und Funktionen der Hollywoodschaukel machen: Möchte man einen verstellbaren Sonnenschutz, praktische Rollen oder eine umklappbare Lehne, die zur Liegefläche für zwei wird? Hat man erst einmal das perfekte Modell für sich gefunden, wird die Hollywoodschaukel ganz bestimmt zum unangefochtenen neuen Lieblingsplatz im Garten.