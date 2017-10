Auf die inneren Werte kommt es an. So könnte man das Ergebnis der jüngsten myBody-Umfrage zum Thema Brust-Implantate auch zusammenfassen. Die Leserinnen von Deutschlands führendem Portal für Ästhetik und Gesundheit wurden gefragt: „Sie müssen sich für ein Brustimplantat entscheiden: Was ist für Sie am wichtigsten?“ Mehrfachnennungen waren möglich. Das Ergebnis erstaunt. Frauen, die sonst so viel Wert auf ihre Optik legen und beim Handtaschenkauf garantiert keine Kompromisse eingehen, ist die Marke plötzlich völlig egal.



Nur ein Drittel der Befragten sagt: „Ich lege Wert auf ein Marken-Implantat von einem renommierten Hersteller“. Was ist ihnen denn wichtig? Das sind gleich mehrere Punkte auf einmal: die Brustimplantate müssen sich natürlich anfühlen, eine schöne Form haben und gut vertragen werden. Das sagen knapp drei Viertel aller Befragten. Die natürliche Haptik steht dabei mit 74 Prozent an erster Stelle. Fast genauso wichtig ist den Umfrage-Teilnehmerinnen die Qualität und Sicherheit der Implantate. Und diese beiden Kriterien möchte man durch Kontrollen und Studien belegt wissen. Auf eine Garantie des Herstellers kann dagegen fast die Hälfte der Befragten bei Brustimplantaten verzichten. Insgesamt haben 916 Frauen im September und Oktober dieses Jahres an der Umfrage auf myBody.de teilgenommen.



Die aktuellen Umfrageergebnisse und weitere Umfragen sind hier aufrufbar: https://www.mybody.de/umfragen.html





myBody.de ist das bekannteste deutsche Informationsportal für Ästhetik und Gesundheit. Aktuell, umfassend und verantwortungsbewusst zeigt das Portal seit 2005 Trends und Möglichkeiten des Gesundheitsmarktes auf und macht medizinische Angebote transparent und vergleichbar – nicht zuletzt durch das 2012 installierte myBody® Qualitätssiegel, das Patienten eine konkrete Orientierungshilfe bei der Arztsuche bietet. So profitieren die Besucherinnen und Besucher von myBody.de gleich doppelt: Neben umfassenden Hintergrundinformationen und aktuellen News können sie sich durch einen Klinikfinder über qualifizierte Ärzte und Kliniken in Deutschland, Österreich und der Schweiz informieren und Kontakt zu ihnen aufnehmen.