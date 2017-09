Stuttgart, 14.09.2017 - Am 1. Dezember feiert ein neuer Special-Interest-Titel Premiere: mabelle aus dem Hause myBody geht mit einer gedruckten Auflage von 10.000 Exemplaren an den Start. Als eigenständiges Printmagazin erweitert mabelle das Informationsangebot zur Ästhetischen Medizin auf myBody.de. „Trotz der omnipräsenten Digitalisierung behält Print seinen emotionalen Mehrwert. Ein gedrucktes Hochglanzmagazin trägt dem Thema ‚Schönheit und Ästhetik‘ vollinhaltlich Rechnung“, erläutert Geschäftsführer und Verleger Friedhelm Rothweiler. „Der Einfluss haptischer Medien auf das Kaufverhalten ist ungebrochen und mabelle bietet ein maßgeschneidertes Anzeigenumfeld für Werbetreibende aus dem Beauty-Segment.“



Jede Ausgabe von mabelle widmet sich einem Schwerpunktthema. Die Erstausgabe befasst sich mit der weiblichen Brust mit Focus auf die Möglichkeiten und Grenzen von modernen Brustimplantaten. Allein auf über 20 Seiten werden die medizinischen Optionen zum Erreichen eines schöneren Busens intensiv beleuchtet. Mit persönlichen Erfahrungsberichten machen Frauen ihre Brust-OP für andere erlebbar.



Vier Mal pro Jahr wird die Zielgruppe der Patienten und Konsumenten von medizinischen und kosmetischen Beauty-Behandlungen sowie die spezialisierten Ärzte und Kliniken mit Themen der Ästhetik-Branche versorgt. Auf 80 Hochglanzseiten berichten die myBody-Redaktion, ausgewählte Fachexperten sowie engagierte Gastautoren über neueste Trends in der ästhetischen Medizin. Sie beschäftigen sich mit aktuellen Produkten, technischen Innovationen und modernen Methoden, informieren über Neuheiten der medizinischen Kosmetik und betrachten Servicethemen wie Behandlungsqualität und Patientenrecht.



mabelle ist exklusiv im Abonnement erhältlich. Distribuiert wird das Magazin zudem über das Lesezirkel-Netzwerk, so dass bereits zum Start eine Reichweite von über 80.000 Lesern in Privathaushalten und Wartezimmern garantiert werden kann.



Mehr zu mabelle – Factsheet und Mediadaten – unter: www.myBody.de/mediadaten





Über mabelle:

mabelle ist ein ist ein redaktionell eigenständiges Printmagazin der Marke myBody®. Der Special-Interest-Titel mit dem Schwerpunkt Medical Beauty richtet sich an Patienten und Konsumenten sowie an Professionals wie ambitionierte Ärzte, Inhaber und Angestellte von Praxen, Kliniken und medizinische Einrichtungen. Das exklusive Lifestyle-Magazin setzt sich mit den neuesten Beauty- und Behandlungstrends sowie Entwicklungen der Ästhetikbranche auseinander und inszeniert Themen einzigartig, unterhaltsam und emotional.



Bereits seit 2005 zeigt myBody® umfassend und verantwortungsbewusst Trends und Möglichkeiten des ästhetischen Gesundheitsmarktes online auf. myBody.de ist heute das bekannteste deutsche Informations-portal für Ästhetik & Gesundheit.



