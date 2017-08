kostenloser Salsa Schnupperkurs im Kraftwerk in Rottweil

lerne an der Kubanischen Nacht im Kraftwerk in Rottweil beim Schnupperkurs die Grundelemente der kubanischen Salsa um anschließend bei Live-Musik darauf zu tanzen.

... wir bieten für Eventteilnehmer einen kostenlosen Schnupperkurs ab ca. 20.30 Uhr im großen Hauptsaal im Kraftwerk in Rottweil an!



NEUER SALSA A1 (Anfänger) 15.10.2017 16.00 - 17.30 Uhr

...jetzt anmelden...!!



PAR BAILAR - SALSA A LO CUBANO - SALSA IN ROTTWEIL

BEI KURSINTERESSE: