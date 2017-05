Zum 15.05.2017 startet das neue Online Portal Teppanyaki-platte.de. Auf der Internetpräsenz soll es rund um die die aus Japan stammende Teppanyaki Platte gehen.

Das Ziel der Seite soll es sein, alle denkbaren Informationen zum Thema Teppan Yaki zusammen zu tragen. Die Seite soll nach und nach wachsen und sich mit Ratgebern, Tipps und Kaufhilfen füllen.

Der Startschuss für das Projekt, war die Erkenntnis, dass es noch keine umfassende Informationsquelle zum Thema Teppan Yaki Platte gibt.



Die Seite wird durch eine Partnerschaft mit Amazon refinanziert. Zu den verschiedenen Informationen, werden auch Produkte mit eingebunden. Wenn diese dann auf Amazon bestellt werden, fließt eine kleine Provision an die Seite.



Es gibt unterschiedliche Kategorien von Teppanyaki Platten:



Die Teppanyaki Grillplatte. Dieses Modell ist besonders für einen Grill, also für offenes Feuer geeignet. Sie ist sozusagen das "Urmodell". Geschichten zu folge, war die Teppan Yaki Platte eine Erfindung in der Not. Sie wurde genutzt um Soldaten auf Feldzügen zu versorgen. Dabei wurde auf der Platte fast alles gegrillt, was die Umgebung her gab.



Teppanyaki Gasgrillplatte. Die meisten Grillplatten sind automatisch auch für Gasgrills geeignet. Jedoch muss es ausdrücklich genannt werden.



Teppanyaki Platte Induktion. Der aktuelle Trend in modernen Küchen geht klar zum Induktionsfeld. Da zieht auch die Teppanyaki Platte mit! Es gibt spezielle Platten die für den Indktionsherd geeignet sind. Weiterhin ist das eine Möglichkeit die Kochfläche zu vergrößern.



Teppanyaki Platte Küche. Der Überbegriff für alle Varianten die in der Küche eingesetzt werden könne. Unter anderem ist damit die Induktion kochplatte, Gasherd und das Ceranfeld gemeint.



Weiterhin gibt es verschiedene Hersteller, die auf der Seite angeschaut werden. Es ist nachzulesen ob sich die Produkte der Namhaften Hersteller wirklich auch in der Qualität zum no name Produkt unterscheiden.



Wichtig sind die Ratgeber Artikel. Hier werden präzise und spezielle Fragen beantwortet. Man sieht auch, dass die Seite nicht wie eine Leiche im Internet herumschwebt, sondern lebt. Der Ratgeber Bereich wird immer weiter gepflegt und wächst somit in regelmäßigen Abständen.



Mit dem Ratgeber Portal sollen alle offenen Fragen zu Teppan Yaki beantwortet werden. Da es hier einiges zu Wissen gibt, wird das Portal noch einige Zeit stark wachsen.