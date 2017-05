In praktisch jedem Badezimmer gibt es im Nassbereich große geflieste Flächen, die sehr langweilig sind. Mit Graz Design kann sich das ändern, da hier die flexiblen Fliesenbilder angeboten werden. Das grundsätzliche Problem lautet, dass die Fliesen in den verschiedenen Badezimmern oder auch die freien Flächen ganz unterschiedlich groß sein können. Und genau das ist kein Problem, wenn die Fliesenbilder einfach nach der Produktion auf die passenden Größen geschnitten werden.

Der Kunde bestellt also sein Motiv in seiner Größe und erhält es zerteilt auf Größe der Fliesen. Von selbst versteht sich, dass diese Fliesenaufkleber für den Nassbereich taugen und auf der sauberen und trocken Fläche aufgeklebt lange halten werden. Es wird immer ein Test-Fliesenkleber mit geliefert sowie die Anleitung leicht verständlich ist. Wer jedes Stück sehr exakt auf die richtige Stelle klebt, der hat eine triste Fläche weniger im Badezimmer.

Der nächste springende Punkt, der für Graz Design spricht, sind die vielen Motive, die zur Auswahl stehen. Wer sich unter https://www.graz-design.de/fliesenbilder-bad nicht entscheiden kann, der muss schon sehr ungewöhnliche Erwartungen an seine Fliesenaufkleber haben. Dennoch wird sich für jeden ein akzeptabler Kompromiss finden. Fliesenaufkleber machen das Duschen, Baden, Zähne Putzen oder sonstige Tätigkeiten im Badezimmer angenehmer.

Graz Design bietet auch in anderen Bereichen eine sehr große Auswahl in verschiedenen Größen für die Wohnraumgestaltung. Das geht nur, da nicht auf Lager sondern on Demand produziert wird. Fast alle Bestellungen müssen erst angefertigt werden. Nur deswegen ist die extrem große Auswahl zu den Preisen möglich. Damit können Wandtattoos oder Wandbilder, die einem nicht mehr gefallen, immer wieder zum kleinen Preis ausgetauscht werden. Die Wohnung kann sich ständig verändern und mit dem Trend gehen.

Selbst wenn die alten Motive einem noch gefallen, sie sind vielleicht doch irgendwann langweilig. Gerade im Kinderzimmer oder bei jungen Menschen darf nicht über Jahre alles gleich bleiben. Mit Graz Design ist diese optische Veränderung nicht teuer und bringt eine sehr gute und zugleich professionelle Wirkung mit. Ein an die Wand geklebtes und zu den Ecken schon welliges und eingerissenes Poster kommt hier in keinem Fall mit.

Graz Design ist also Klasse zum kleinen Preis für jeden. Denn wenn einem die einfach zu verklebenden Wandtattoos doch überfordern, kann immer noch ein schickes Wandbild mit einfachem System für die Aufhängung erworben werden. Aber auch die Fenster, Autos oder andere Flächen können mit passenden Aufklebern oder Tattoos verschönert werden. Der Unterschied zwischen den Aufklebern und Folien besteht im Übrigen darin, dass sich die Folien rückstandsfrei wieder entfernen lassen. Solange der Untergrund für das Verkleben geeignet ist, wird er keinen Schaden nehmen sondern möglicherweise nur weniger ausgeblichen wirken. Auch das spricht für die Raumgestaltung mit Graz Design.



