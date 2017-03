Der Kepler-Chorverband feiert Anfang sein 70-jähriges Bestehen. Zu diesem Geburtstag führt er das schmissige Musical „Oklahoma!“ am 1. April um 19 Uhr und am Freitag, 7. April um 20 Uhr in der Stadthalle Leonberg auf. Hieran beteiligt ist ein Projektchor aus 17 verschiedenen Chören des Altkreises Leonberg, erstklassige Solisten, Tänzer der Ballettschsule Evi Ritter und ein 22-köpfiges Projektorchester.



Nummerierte Plätze: 25 – 32 Euro (jeweils 5 Euro ermäßigt für Schüler, Studenten, Rentner mit Nachweis). VVK Stadthalle Leonberg, reserviX, easyTicket und alle bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. Karten sind für beide Veranstaltungstage noch vorhanden.