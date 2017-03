Am 02. April, 11 – 13 Uhr lädt der Chorverband alle Chorfans zur öffentlichen Jubiläumsmatinee bei freiem Eintritt in die Leonberger Stadthalle ein. Sechs unterschiedliche Ensembles werden dann die Vielfalt im Chorgesang präsentieren. Mit dabei sind Kinder und Eltern vom Kindergarten Mammutzahn in Höfingen, vom integrativen Kinderchor „SingMit!“ Weil der Stadt, traditionelle Chöre, wie der Chor Korntal und der Männerchor MGV Wimsheim, aber auch die Pop-/Jazzchöre DitSingers und der Modern Art Chor Münchingen. In die Matinee eingebunden ist die Vergabe des Anerkennungspreises für gute Jugendarbeit und Ehrung langjähriger verdienter Chormitglieder.

Eintritt kostenfrei. Herzliche Einladung zum Mitfeiern!