Gute Nachricht für alle Fans des Musikers Mac Gordon: Die neue Website www.mac-records.de ist jetzt online und damit auch der Zugang zu allen veröffentlichten Songs und Alben.



Das vielseitige Musikgenie steht für einen unverwechselbaren Sound, in dem die verschiedensten Stilrichtungen vereint werden. Seit zehn Jahren produziert er seine Werke unter dem Label mac-records im eigenen Tonstudio.



Markus-Alexander Budniok, alias Mac Gordon, ist Produzent, Songwriter, Komponist und Texter mit eigenem Musikverlag (Music-Art-Connection). Ein Charakterkopf mit Groove in der Stimme und Musik im Blut.



Geboren 1955, begann er mit 15 Jahren sich der Musik zu widmen. Es folgten eine klassische Orgel-Ausbildung, Jazz-Piano, Bass-Gitarre, E-Gitarre und Percussions. Eigene Bands wurden gegründet und die Auftritte reichten vom Support für Golden Earring über die Ruhrfestspiele bis zum Rock-event in der Westfalenhalle.



Druckfähiges Bildmaterial und Rückfragen:



Music-Art-Connection® Label / Verlag

DE45770 Marl (NRW)

Fon: +49 172 277 111 7

E-Mail: info@mac-records.de

https://www.mac-records.de