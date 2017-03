Ralf Thains erster Roman "Ruhrpottlümmel" ist beim tredition-Verlag Hamburg erschienen. Eine autobiografische Reise von den 50er bis in die 70er Jahre vor den Kulissen von Bergwerken und Chemieindustrie. Thain beschreibt in seinem Alter Ego "Hotte" das Erwachsenwerden im typischen Ruhrgebiet der Nachkriegszeit. Ironisch, manchmal sarkastisch, aber immer humorvoll versteht es Thain Fiktion mit Wirklichkeit zu vermischen. Ein Buch nicht nur für im Ruhrgebiet lebende oder aufgewachsene Menschen, sondern ein Buch für alle, die den Lebensstil und die Ausdrucksweise, verbunden mit den plastisch geschilderten Erlebnissen eines Malocherbengels vom Babyalter bis zur Pubertät, noch einmal oder überhaupt erleben möchten. Thain gelingt hiermit schon fast ein kulturhistorisches Erlebnis zu vermitteln. An der Fortsetzung arbeitet der Autor bereits.