Einen runden Geburtstag feierte an diesem Sonntag die beliebte TV-Show „BINGO!“. Seit 20 Jahren wird die Umweltlotterie jeden Sonntag um 17 Uhr live gesendet. Und ein Gladbecker war in der großen Jubiläumssendung als Studiokandidat dabei. Rudolf Köhler (83) wurde unter zehntausenden Mitspielern ausgelost und spielte um tolle Preise.



Nach einem gemütlichen Abend in einem Hotel in Hannover, den er mit seiner Ehefrau Erika verbrachte, wurde es am Sonntag Ernst für Rudolf Köhler. Rudolf gewann mit viel Wissen und ein wenig Glück im „BINGO!“-Quiz“ gegen einen Kandidaten aus Stemwede im Landkreis Minden-Lübbecke.



Dann verliess ihn allerdings das Glück. Rudolf Köhler verlor im „BINGO! - Duell“ gegen einen Telefonanrufer aus Visbeck in Niedersachsen.



Aber bei „BINGO!“ geht niemand leer aus. Sein Preis: ein Konzert-Wochenende bei Superstar Semino Rossi im Wert von über 1.200 €uro.



Nach der Live-Sendung gab es noch ein Erinnerungs-Foto mit den Moderatoren Michael Thürnau und Jule Gölsdorf.