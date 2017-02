Die Webseite www.seitensprung.de ist am 01. Februar in einem neuen Design wieder online gegangen. Seitensprung.de ist die ideale Seite für Singles, die sich nach einer diskreten Affäre sehnen. Ebenso erfolgreich finden Menschen, die in ihrer Beziehung nur einen Teil ihrer sexuellen Wünsche ausleben können, einen passenden Partner für einen sicheren Seitensprung.



Die Grundfunktionen bleiben gratis



Nach dem erfolgreichen Relaunch stehen die Grundfunktionen der Partnerbörse allen Nutzern weiterhin kostenlos zur Verfügung. Die angemeldeten Mitglieder können eine Kontaktanzeigen für einen einmaligen Seitensprung oder eine längere Affäre schalten und von interessierten Mitgliedern angeschrieben werden. Ebenfalls unentgeltlich können registrierte Seitenmitglieder das Forum lesen und den schnell antwortenden Support von seitensprung.de nutzen. Für den Zugang zum vollen Leistungsumfang des Portals bietet seitensprung.de zeitlich begrenzte Tickets an. Die Partnerbörse für reizvolle Affären verzichtet bewusst auf sich automatisch verlängernde Vertragslaufzeiten und auf Abonnements. Stattdessen steht jedem Nutzer das faire Angebot zur Verfügung, durch die Wahl des passenden Tickets alle Seitenfunktionen für sich freizuschalten. Die Entrichtung eines weiteren Nutzungsentgelts nach Ablauf der bereits bezahlten Zeit für den vollständigen Zugang zur Plattform ist selbstverständlich jederzeit möglich.



Neue Technik und neue Funktionen



Mit dem Relaunch verbessert seitensprung.de nicht nur die Bedienbarkeit durch verschiedene technische Neuerungen, sondern erweitert zugleich den Funktionsumfang. Nach wie vor entscheidet jeder Nutzer alleine, ob er sich mit einem kostenfreien Grundzugang begnügen oder das vollständige Leistungsangebot der Kontaktseite für einen gepflegten Seitensprung nutzen möchte. Der Betreiber empfiehlt neu registrierten Mitgliedern, sich zunächst im kostenlosen Bereich der Seite umzusehen und bei Gefallen ein befristetes Ticket für den vollständigen Zugriff auf alle Angebote zu erwerben. Ein Abo oder eine dauerhafte Verpflichtung ist mit dem Ticketerwerb nicht verbunden. Vielmehr steht es jedem Nutzer der Kontaktbörse frei, sich nach dem Auslaufen des aktuellen Tickets ein weiteres zu kaufen oder künftig ausschließlich die kostenlos zugänglichen Teilbereiche der Kontaktbörse zu nutzen. Die eingegebenen Daten bleiben erhalten und sind selbstverständlich weiterhin für andere Mitglieder einsehbar. Ebenso besteht jederzeit die Möglichkeit, den inzwischen wieder kostenlosen Zugang jederzeit erneut in einen kostenpflichtigen umzuwandeln und erneut alle vorhandenen Funktionen zu nutzen. Zu den besonderen Vorzügen der Kontaktbörse seitensprung.de gehören der ebenso freundliche wie schnelle Support und die leichte Auffindbarkeit der gewünschten Partner für einen erlebnisreichen Seitensprung. Viele Nutzer der Partnerbörse seitensprung.de geben als wichtigsten Grund für ihre Aktivität auf dem Portal an, dass sie sich mit den dort gefundenen Partnern für eine Affäre die sexuellen Träume erfüllen lassen, für die der Lebensgefährte oder die Lebensgefährtin kein Verständnis aufbringt. Singles haben auf seitensprung.de selbstverständlich auch die Möglichkeit, einen Beziehungspartner mit ähnlichen sexuellen Vorlieben zu finden.



Kleinigkeiten werden in dieser Woche noch angepasst



Die letzten Arbeiten an der neuen Webseite, Speedcheck, Stresstest und alle Funktionen werden diese Woche beendet. Blindtexte entfernt, so das der komplette Umzug des Portals, mit über 60000 Usern, mit seinen Kinderkrankheiten innerhalb von 14 Tagen von statten ging. Da bestimmt das eine oder andere kleine Problem noch auftauchen wird, haben wir auf allen Seiten unten, einen Buttom “Problem Melden” installiert – diese werden bis zum 15. Februar mit vermehrtem Manpower bearbeitet.