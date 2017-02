Es geht wieder los. Das Ensemble des Blaulichttheater gibt am 18.02.2017 die Premiere im Pastor Lensch Haus in Kiel-Friedrichsort.



In Andreas Keßners "Ich WG" wird der den umsorgenden Händen der dominanten Mutter entfleuchte Wolfgang sein kleines persönliches Abenteuer erleben. Was mit einer kleinen Charade beginnen soll, endet - scheinbar - in einer ausweglosen Katastrophe. Klingt dramatisch…und macht vor allen Dingen Lust auf mehr!



Und das Blaulichttheater wäre nicht das Blaulichttheater, wenn dieser zugegebenermaßen grobe Umriss nicht in ein höchst amüsantes und temporeiches Abendspektakel unter der Regie des Duos Lerchner/Rosenberger dargeboten werden würde.



Der geneigte Zuschauer möge sich jedoch beeilen. Die Saison wird am 29.04.2017 schon wieder – dann nach gerade acht Aufführungen – beendet sein. Gespielt wird



im Pastor Lensch Haus, Kiel Friedrichsort am

Sa. 18.02.2017 20.00 Uhr

So. 19.02.2017 18.00 Uhr

Sa. 25.02.2017 20.00 Uhr

So. 26.02.2017 18.00 Uhr

Vorverkauf: Buchhandlung Almut Schmidt OHG, Zum Dänischen Wohld 23, Kiel-Friedrichsort (0431 393300),



am Studio-Theater, Neumünster,

Sa. 01.04.2017 20.00 Uhr

Vorverkauf: Konzertbüro Auch & Kneidl, Großflecken 34a,

Neumünster (04321 44064),



im Bürgerhaus, Kronshagen

Sa. 08.04.2017 20.00 Uhr und So. 09.04.2017 18.00 Uhr

Vorverkauf: Schreibwaren Gerdes, Kieler Str. 63, Kronshagen (0431 588398)

sowie Musikhaus Streiber, Holstenstr. 88, Kiel (0431 91416),



und erstmals im Markushaus, Nortorf

29.04.2017 20.00 Uhr

Vorverkauf: Bücherstube Nortorf, Am Markt 6 Nortorf (04392 2223)



Das Ticket kostet 10,00 Euro (zzgl. VVK-Gebühr).

Vorbestellungen unter service@blaulichttheater.de sowie 04305 991814 sind möglich.