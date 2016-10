Genau dass richtige für einen Familienurlaub also für Erwachsene und Kinder im Winter! Machen Sie mit ihrer Familie oder Freunden die Pisten in Horni Misecky unsicher. Die Skipisten sind für alle Schwierigkeitsgrade, ob nun für erfahrene Skifahrer als auch für Skianfänger von Klein bis Groß. Ebenso befindet sich in diesem Touristenzentrum eine Snowboardschule, ein Snowboardpark und eine Snowboardbahn für Erwachsene und Kinder. Eine Garantie für den Pistenübergreifenden Schnee ist die Möglichkeit durch einen Einsatz mit technischem Schnee gegeben. Horni Misecky befindet sich in der Nähe von Spindlermühle, Idealerweise verbunden mit einer Viersitzerseilbahn zwischen beiden Zentren. Also Riesengebirge erleben und unsere Apartments mit hochwertiger Ausstattung buchen!