Das Riesengebirge gehört zu den meistbesuchten Skigebieten in Tschechien welches in der Wintersaison von Dezember bis April ihnen eine sehr abwechslungsreiche und Landschaftlich schöne Grundlage fürs Skilaufen bietet. Also ein Skiparadies sowohl für die Abfahrt, als auch für den Langlauf mit gut vorbereite Skipisten, Langlaufloipen, Skiverleihe, Skibuse Skischulen und die immer beliebteren Nachtskischulen in vielen Skiorten. Sie können zwischen insges.7 Apartments in zwei Doppelhaushälften und nach ihren Bedürfnissen modern ausgestatteten Unterkunft wählen. Diese sind mit Deutschem Sat TV, kostenloses WLAN, größtenteils mit kompletter Küche sowie mit einem Duschbad ausgestattet. Wir können es ermöglichen unsere Apartments mit Frühstück, Halb- oder Vollpension anzubieten. Natürlich ist eine Deutschsprachige Gästebetreuung für Sie als Ansprechpartner vor Ort.



So können Sie uns erreichen! Unter:

www.riesengebirge-erleben.de