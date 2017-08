Wie geht WW Trans mit Wettergottproblemen um?



WW-Trans fährt Sie grundsätzlich bei jedem Wetter – Wann und wohin Sie möchten! Es gibt aber Fahraufträge welche aber vom Fahrgast selbst verschoben werden müssen. Hier ein Beitrag einer unserer Fahrgäste:



Wie ein Professionelles Fahrdienstteam mit Fahraufträgen um geht die verschoben werden müssen weil der Himmel immer weint, durfte ich mit Freude erfahren. Als ich zwei mal eine Fahrt nach Eberswalde verschieben musste weil es regnette, dachte ich schon na das wars, jetzt wird keiner mehr fahren und der Fahrauftrag wird gelöscht. Aber falsch gedacht! Ich hatte dann das große Glück das ich doch mit meiner Mutter im August einen echt schönen Bummeltag bei herrlichsten Sommerwetter im Zoo Eberswalde erleben konnte.



Also wie man sieht auch der Regengott kann keinen an seiner Mobilität hindern!

Dankeschön an dass gesamte WW-Trans Team!

Margitta Matys



