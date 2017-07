In Höhe von 23 Metern liegt der Baumkronenpfad von Janské Lázně mit dem Auto ca. 10 km von unseren Apartments in Dolni-Lanov sehr gut zu erreichen. Der bestens gesicherte Baumkronenpfad garantiert ihnen drei lehrhafte Haltepunkte voller Spaß und Erlebnisreicher Strecken, wie ein Aussichtsturm der 45 Meter hoch ist. Für den Rückweg können Sie bequemen die Riesenrutsche nehmen die über 50 Meter lang ist und so den richtigen Spaßfaktor in sich hat. Sie haben auch die Möglichkeit den unterirdischen Teil des Baumkronenpfades zu besuchen. Dort wir ihnen unter anderem gezeigt, wie das komplizierte Wurzelsystem der Bäume im Riesengebirge aussieht. Inklusive der Eigenschaften der Erde und das Leben unter der Erdoberfläche.



Für Sie unsere preisgünstigen Ferienwohnungen im Tchechischen Riesengebirge mit gehobenen Standard unter:



www.riesengebirge-erleben.de