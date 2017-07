Jede qualifizierte Werkstatt so wie wir es die Autowerkstatt Dobberkau sind, können auch ihr neues Fahrzeug warten und das bei vollem Erhalt der Gewährleistungspflicht des Herstellers. Sie müssen es nicht in einer Werkstatt des Herstellers bringen um die Fahrzeuggarantie zu erhalten. Und nun zu einem speziellen Service für Neufahrzeuge durch uns einer der Bosch Car Service-Werkstätten! Sie erhalten bei einer erforderlichen Inspektion ihres Fahrzeugs nicht nur die Garantieansprüche für Ihr Auto, sondern auch auf Wunsch Leistungen einer Mobilitätsgarantie durch die unsere Mitarbeiter eine besondere Sorgfaltspflicht gegenüber ihrem Fahrzeug übernehmen.

Im Falle einer Panne im In- und europäischen Ausland haben sie kostenlosen Anspruch auf folgende Leistungen:

- Bergung nach Unfall

- Abschlepp-Service

- Pannen- und Unfallhilfe

- Ersatzfahrzeug

- Taxi

- Hotelübernachtung



Jederzeit gerne bei unseren kompetenten Fachleuten unter:

Tel.-Nr.: 03337/41177

oder nutzen Sie unser Anfrageformular:

www.dobberkau.de/anfrageformular