Hiermit wünscht unser Fahrdienst allen Kindern abwechslungsreiche, spannende und sonnige Ferientage mit viel Spaß und Freude. Auf ein Neues bieten wir wieder in dieser Zeit verstärkt Leistungen für Kinderfahrten an. Diese beziehen sich auf Ferienlagerfahrten (z.B. von Berlin nach Stolzenhagen), aber auch zu Ausflugszielen ab den Ferienspieleinrichtungen wie Kletterparks, Tierparks usw. Weiterhin fahren wir einige Kinder die wir während der Schulzeit in die Schule bringen in dieser Zeit auch in den Hort oder zu Tagesgruppen, wie zu der Grundschule in Grüntal für die nächsten 3 Wochen der Ferien. Auf Grund unserer jahrelangen Erfahrungen auch Bezug nehmend auf den Transfer von Kindern, verfügen wir über ausreichende Erfahrungen, Kompetenz und Sicherheit bei der Erbringung dieser Leistungen.

Unser WW-Trans Büroteam steht ihnen gern für Anfragen unter der Telefonnummer 03337/451735 zur Verfügung. Weitere Kontaktmöglichkeiten unter:

http://ww-trans.net