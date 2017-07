Genießen Sie aktiv dass wunderschöne und unvergessliche Riesengebirge in der Gegend um Spindleruv Mlyn (Spindlermühle). Die vielen Angebote für einen Aktiv-Urlaub auch im Sommer oder Herbst reichen von Mountainbiking, Bootsverleih auf der Elbe-Talsperre, Paragliding, Jagd und Angeln, Schwimmen, Tennis bis zu Sommerrodelbahn. Die Umgebung von Spindlermühle können Sie auf 700 km langen markierten Wegen durchwandern. Oder nutzen Sie bei schönem Wetter den Bootsverleih an der Labska Talsperre und starten Sie eine Unterhaltungs- und Relax- Genuss-Tour von einer anderen Perspektive aus. Einfach ein Wohlfühl- Abenteuer in freier Natur. Das alles gut erreichbar über unsere wunderschönen Apartments im tschechischen Riesengebirge….



