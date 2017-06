Wenn es um die speziell für den Transport von Personen mit geistigen und körperlichen Einschränkungen geht, sind wir ihr Ansprechpartner und der richtige Fahrdienst der diese besonderen Ansprüche der angeführten Zielgruppe an Fahrgästen verantwortungsvoll und professionell erfüllt. Der Schwerpunkt unserer Fahrdienstleistungen ist genau auf diese Personengruppen gezielt. Das bedingt natürlich zusätzlich allgemeine und personelle Voraussetzungen! Angefangen von einer modern ausgerüsteten Fahrzeugflotte und von genereller Bedeutung: Dass bei uns nur solche Fahrerinnen und Fahrer zum Einsatz kommen, welche durch ihre Persönlichkeitsstruktur her in der Lage sind diese schwierige Aufgabe zu erfüllen. Unter anderem eine sehr große Akzeptanz von seelischen, geistigen und körperlichen Behinderungen aufweisen sollten. Haben sie ein entsprechendes Anliegen an unseren Fahrdienst dann…



