Erkundigen sie sich über unsere aktuellen und gefragten Angebote und ersparen sie sich vermeidbaren Ärger.

Der Diebstahl von Navigationsgeräten ist in den letzten Jahren besonders stark angestiegen. Insbesondere die begehrten Navigationssysteme von VW stehen bei Dieben an oberster Stelle in Bezug auf Diebstahldelikte. Einen Schutz bietet ihnen das RNS-NAVILOCK. Die Anbringung und Abnahme des Diebstahlschutzes geht mit dem Mitgelieferten Schlüsseln innerhalb von Sekunden. Navilock für VW und Skoda ab 300€ inkl. Einbau Lassen Sie sich von uns der Autowerkstatt Dobberkau beraten! Also keine Chance den Langfingern mit den Schutz ihres Navigationssystems mit dem Navilok für VW und Skoda. Unsere Experten der Autowerkstatt Dobberkau GmbH & Co.KG beraten Sie natürlich gerne in allen Fragen und Service Angeboten wenn es um ihr Fahrzeug geht!



Rufen Sie uns an: 03337/41177

oder über unser Anfrageformular:

www.dobberkau.de/anfrageformular