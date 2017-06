Einmal für Sie ein kleiner Auszug unserer Leistungen für Juli 2017 (dritte bzw. vierte Kalenderwoche).



Als Mitglied bei den „Partnern für Gesundheit“ unterstützt unser Fahrdienst Veranstaltungen in unserer Region. Wie beispielsweise den Safadi Triathlon am Werbellinsee - Beginn am 24.06. (Übernahme Zeltaufbau ). Zudem den anstehenden Eberswalder Stadtlauf am 17.09. (Unterstützung bei der „Vitamin Bar“ (Früchtesnacks)) und die Bereitstellung des Shuttleservices durch WW-Trans.



Des Weiteren eine Fahrdienstleistung einer Einzelfahrt für einen Herrn aus Lobetal (Brandenburg) zu einer Familienfeier ins Erzgebirge mit Hin- und Rückfahrt ab 20.06.



Erwähnenswert noch einen Fahrtauftrag für einen Pflegedienst mit seinen Klienten (Rentner) aus Finofurt durch unseren Fahrdienst am 20.06. Wir stellen den Transfer sicher bezüglich eines Ausfluges zur Kunst und Krempelscheune nach Eichhorst. Als unsere geschätzten Fahrgäste u.a. gestandene Rentner wie Einzelpersonen im Rollstuhl, mit Rollator und Ehepärchen.



Haben Sie Anfragen für Fahrten jeglicher Art, bitte unter Tel.: 03337/ 45 17 35

Oder über unsere Webseite direkt zum Angebotsformular:

ww-trans.net