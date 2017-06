Mit mittlerweile über 50 modernen Fahrzeugen und 80 erfahrenen Mitarbeitern unseres Fahrdienstes, genießen unsere Fahrgäste einen sehr hohen Standart mit viel Sicherheit. Wir, die WW-Trans GmbH & Co.KG aus Biesenthal/Brandenburg sind ab Juni 2017 mit unserer Neuanschaffung eines Ford Transit um ein weiteres modernes Fahrzeug in unserem Flottenverband reicher geworden. Unter anderem mit Fahrzeug-Ausstattungen wie Standheizung, Rückfahrkamera und Klimaanlage und dazu sehr gut geeignet für Menschen mit & ohne Handicap. Vorgesehen für den Einsatz längerer Strecken und Sondertouren. Es können neben den allgemein bestehenden Sitzplätzen auch 2 Rollstuhlfahrer mit ihren Rollstühlen gleichzeitig im Fahrzeug befördert werden. Seinen ersten größeren Einsatz?! In der nächsten Woche auf Tour nach Warnemünde! Gerne können auch Sie unsere vielschichtigen Fahrdienstleistungen für sich in Anspruch nehmen!

Das Team von WW-Trans gibt ihnen gerne ausführlichere Informationen über unsere Fahrdienstleistungen unter:

Telefonnummer: 03337/451735

Webseite: http://ww-trans.net