Aus der Sicht von Margitta Mattys eines zufriedenen Stammfahrgastes unseres Fahrdienstes der WW-Trans GmbH & Co.KG aus Biesenthal/Brandenburg. Sie schreibt: Durch eine Einladung zum Frühlingsfest der Rettungshundestaffel Barnim in Lobetal am 22.4.17 wurde ich nach einer kurzfristigen Organisation mit dem Fahrdienst von meinen Stammfahrer bei durchwachsendem Frühlingswetter von zu Hause abgeholt und nach Lobetal gefahren, wo sich bei einem Frühlingsfest die neu gegründete Rettungshundestaffel deren Besuchern vorstellte. Unter anderem mit einer nachgestellten Vermisstensuche am frühen Nachmittag am Mechesee. Ich danke allen die daran beteiligt waren für diesen traumhaften Nachmittag. Margitta Mattys!

Also: Unseren Fahrdienst für Menschen mit und ohne Handicap, können Sie jederzeit sowohl für Einzelfahrten bzw. Gruppenfahrten buchen – auch an Sonn- und Feiertagen!

Unser WW-Trans Büroteam steht ihnen gern für Anfragen und Buchungen unter der Telefonnummer 03337/451735 zur Verfügung. Weitere Kontaktmöglichkeiten unter unserer….

Webadresse: ww-trans.net