Buchen Sie unsere wunderschönen Apartments im tschechischen Riesengebirge und starten Sie von uns aus ihre Erlebnistouren wie zb. den Bienenlehrpfad des Grafen Jan Harrach, beginnend am Busbahnhof von Harrachov. Diese wird auf der gesamten Strecke mit Bienenstöcken und natürlich mit lebendigen Bienen umsäumt. Verbringen Sie eine angenehme Zeit mit ihrer Familie incl. ihren Kindern in der freien Natur auf einer etwa 3,5 Kilometer langen, teilweise befestigter Feld- und Waldwege, an deren Bienenstöcke angelegt sind. Nach der historischen Entwicklung der Bienenzucht wurden diese sortiert. Über die Lebensweise der Bienen und Bienenzüchter erfahren Sie vieles an den Informationstafeln der einzelnen Stationen.



Übernachtungspreise bei uns ab 40 Euro pro Apartment / Tag

inklusive Handtücher & Bettwäsche in unseren 7 Apartments in zwei Doppelhaushälften!

Wir bieten Ihnen jetzt auch kostenloses WLAN an!

Wir freuen uns auf Sie als unsere Gäste über:

www.riesengebirge-erleben.de