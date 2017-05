Das sind wir, zügig und fachmännisch wenn es um die Erledigung von Wartung und Reparatur mechanischer Komponenten geht. Angefangen von Stoßdämpfer, der Abgasanlage bis hin zum Zahnriemenwechsel. Diese Aufgaben werden im Bereich der Fahrzeugmechanik professionell mit dem Einsatz modernster Prüftechnik, sowie durch einen Zugriff auf umfangreiche technische Daten durchgeführt. Ein Beispiel: Eines der wichtigsten mechanischen Komponenten Ihres Autos ist die Abgasanlage. Sollte sie einmal durch einen defekten Vorschall- oder Endschalldämpfer in seiner Funktion eingeschränkt werden ohne dass sie es bemerken, sind langfristige Schäden am Motor nicht auszuschließen. Sie erhalten im Falle einer Reparatur in der Autowerkstatt Dobberkau mit dem Bosch Car Service jedes Ersatzteil in Erstausrüster-Qualität.

