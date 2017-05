Unser Fahrdienst die WW-Trans GmbH & Co.KG in Biesenthal/Brandenburg sucht zuverlässige und flexible Fahrer/innen für die Beförderung von Menschen mit und ohne Handicap, vorrangig im Raum Bernau/Eberswalde.



Sie suchen eine sinnvolle Nebentätigkeit, sind Rentner/in oder im Vorruhestand und möchten gerne in einem kompetenten und netten Team arbeiten! Unser Angebot gilt für sie auf Minijob-Basis/450,00 €.



Das sollten Sie mitbringen:



- einen normalen PKW-Führerschein

- mit oder ohne Personenbeförderungsschein

- soziale Kompetenz und Zuverlässigkeit



Ihnen wird natürlich von uns ein entsprechender Kleinbus oder PKW zur Verfügung gestellt

Sie fühlen sich angesprochen! Dann melden sie sich doch einmal ganz unverbindlich bei uns – Wir freuen uns sie kennenzulernen.



Bei Interesse und Fragen bitte einfach anrufen unter Tel.: 03337/451735

oder Bewerbungen an:



WW-Trans GmbH & Co.KG

Eberswalder Chaussee 1

16359 Biesenthal

Gerne per e-Mail

ww-trans-gmbh@dobberkau.de

Unsere Webadresse: ww-trans.net