Viele Gründe sprechen dafür unseren Fahrdienst für den Transfer ihrer Kinder mit unseren kleineren, überschaubaren Fahrzeugen in Auftrag zu nehmen. Sei es durch überfüllte Schulbusse, unsichere, lange oder von der Zeit her nicht annehmbare Fahrstrecken für ihre kleinen und großen Kinder. Ganz wichtig zu bemerken ist das Thema Sicherheit: Bei uns haben alle Kinder ihren Sitzplatz und dementsprechend eine Gurt zur Verfügung. Und keine Sorge, unsere erfahrenen und kinderfreundlichen Fahrer bringen viel Know-how mit dem Umgang von Kindern mit oder auch ohne Handicap. Haben Sie individuelle Anfragen oder wünschen Sie mehr Details! Einfach unverbindlich unsere Kontaktmöglichkeiten nutzen bzw. bei der WW-Trans GmbH & Co. KG vorbeischauen….



Ihr Anliegen gerne über unser Anfrageformular wie:

Schulbus, Kita-Bus, Ausflugsfahrten und Ferieneinrichtungen unter:



http://ww-trans.net/kinderschuelerfahrten

oder wie erwünscht unter: Tel. 03337/ 45 17 35