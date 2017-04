Unsere Service Leistungen für den Autobesitzer sprechen für sich…



Denn als Autowerkstatt mit Bosch Car Service Leistungen bieten wir für Sie und ihrem Auto umfangreiche und in einander greifende Leistungen an. Egal zu welcher Tageszeit, sie können Ihr Fahrzeug jederzeit bei uns abgeben.

Hier nur einige unserer Service Versprechen: Alle Automarken – Erhalt der Garantie – Erstklassige Qualitätsarbeit – Transparente Kosten – Verbindliche Zusagen usw...



Auf Wunsch stellen wir Ihnen einen Werkstatt-Ersatzwagen zur Verfügung. Bei Bedarf bieten wir ihnen ebenso auch einen Abschleppdienst an. Weiterhin holen wir Ihr Auto ab und bringen es nach der Reparatur an Ihren Wunschort zurück. Möchten Sie unsere Service Leistungen in Anspruch nehmen, dann Kontaktieren Sie uns je nach Wunsch, gerne telefonisch:

Tel.-Nr.: 03337/41177

oder nutzen Sie unser Anfrageformular:

www.dobberkau.de/anfrageformular