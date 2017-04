Um einer langen Lebensdauer ihres Fahrzeug Motors willen, denken Sie immer an einen rechtzeitigen Motoröl- und Filterwechsel.

Kein Problem für uns, diesen führen wir für alle gängigen Fahrzeugtypen durch. Denn Sie sorgen automatisch für ein längeres Leben und einen geschmeidigen Lauf des Motors, aber nur dann wenn in regelmäßigen Abständen ein Öl- und Filterwechsel an ihrem Fahrzeug vorgenommen wird.

Laut Herstellerangeben sollten Sie bei Stadtnutzung oder überwiegend gefahrener Kurzstrecken einen Öl- und Filterwechsel bei 10.000 km aber spätestens alle 15.000 km durchführen lassen.

Wie sind zuverlässig, schnell und preiswert. Gerne beraten wir Sie persönlich bei allen Fragen rund um Ihr Fahrzeug.



Deshalb …

… Rufen Sie uns an: 03337/41177

oder nutzen Sie unser Anfrageformular:



www.dobberkau.de/anfrageformular

Auch diese Oldtimer erfreuen sich bester Laufleistung!