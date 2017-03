Bei der WW-Trans können sie sich sicher und umsorgt fühlen, wenn es um die Planung und Durchführung ihres individuellen Fahrtauftrages geht. Angefangen von unseren professionellen und routinierten Büroteam, das mit viel Sorgfalt auf ihre Anliegen als Fahrgast eingeht, sie persönlich berät und ihre Fahrten genau plant. Sie kümmern sich weiterhin um die Belange der Kraftfahrer, der Tourenplanung, neuer Fahrtaufträge, Instandhaltung der Fahrzeuge um nur einige Bereiche zu nennen. Als zweite Säule für Sie als Fahrgast und direkter Ansprechpartner sind unsere Kraftfahrer! Zuständig nicht nur für die reine Fahrtätigkeit, auch ihre Hilfsbereitschaft gewähren Sie auf Wunsch oder Bedarf. Wie beispielsweise Hilfe beim Ein- und Ausstieg in unsere Fahrzeuge, beim Treppensteigen, Hilfe bei Rollstuhlfahrern, beim An- und Auskleiden und weiteres.

Wir das Team von WW-Trans & Co. KG beraten Sie gern ausführlicher über unsere Fahrdienstleistungen unter:

Telefonnummer: 03337/451735

Webseite: http://ww-trans.net