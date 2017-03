Nur 10 km von unseren modernen Apartments im tschechischen Riesengebirge!

Die Bobbahnen im Riesengebirge sind ein beliebtes Ziel und stehen den Urlaubern ob Sommer oder Winter, 365 Tage im Jahr zur Verfügung. Alle Generationen von Jung bis hin zu den Senioren, können in den Einer- oder Zweierbobs problemlos und bequem fahren. Nach dem sie ihre ganz individuelle Geschwindigkeit gewählt haben, werden Sie durch die ganze Fahrt das wunderschöne und beeindruckende Panorama des Riesengebirges erleben. Die Länge der Strecke der Bobbahn „HappyWorld in Spindleruv Mlyn beträgt 1,4 km mit einer durchschnittlichen Neigung von 7,03 % 22 Kurven, drei Tunnel und 5 Jumps. Das ist natürlich nur eine Erlebnismöglichkeit von vielen Angeboten für Sie! Da wären: Kutschfahrten, Angeln in den Elbstromschnellen Sommer-Rodelbahn, Reiten, Tennis, Felsenklettern, Squash, Paragliding, Rafting und vieles mehr.

Wie Sie uns erreichen! Unter:

www.riesengebirge-erleben.de