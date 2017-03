Um für Sie als Rollstuhlfahrer einen praktischen und bequemes Mitfahren als unseren Fahrgast zu ermöglichen, sind unsere speziellen Fahrzeuge so konzipiert dass sie ohne mühsames Umsetzen in ihrem Rollstuhl während der Fahrt verbleiben können. Das Umsetzen in unseren Personentransportern erfolgt ganz praktisch und mit Leichtigkeit über unsere kompetenten und freundlichen Fahrer mittels Fahrzeugrampen. Den sicheren Transport gewährleisten spezielle Rollstuhlbefestigungssysteme. Alle gängigen Rollstuhl-Typen können wir so befördern. Ihr Fahrdienst für Menschen mit & ohne Handicap in Biesenthal/ Brandenburg und wenn Sie…



