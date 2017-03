Für alle Marken, Modelle und Baujahre – Ihre Autowerkstatt Dobberkau!



Lassen Sie jetzt unbedingt ihr Fahrzeug durch unsere fachkundigen Profis aus dem Winterschlaf holen und in sämtlichen Bereichen durchchecken mit dem Ausschluss möglicher Schäden aus der Wintersaison. Witterungsbedingte Belastungen im Winter können ihr Fahrzeug unter Umständen schon zu schaffen machen. Für einen perfekten Start ins neue Jahr 2017 überprüfen wir unter anderem auch(nur einige Punkte genannt): Kühlsystem, Brems-flüssigkeit, Bremswirkung, Motorölstand, Luftfilter, Batterie, Frostschutz, Scheibenwasch-anlage, Türschlösser/-dichtungen und weiteres mehr. Also starten Sie in dass neue Jahr mit ihrem PKW sicher durch.



Rufen Sie uns an: 03337/41177

oder über unser Anfrageformular:

www.dobberkau.de/anfrageformular