Unsere Fahrgäste, so unterschiedlich wie die Bedürfnisse und Anforderungen mit dem jeweilig individuellen Anspruch bezugnehmend auf dem Personentransport auch sein mögen, sind wir als Fahrdienst um so mehr zu klaren Leitbildern verpflichtet. Das bedeutet, dass unsere Kunden immer im Mittelpunkt unserer Unternehmung stehen. Voraussetzung ist aber ein gesundes Betriebsklima zwischen all unseren Mitarbeitern. Es wird bestrebt dass über Fragestellungen des täglichen Fahrbetriebs, offen und in einem engen miteinander Regelungen getroffen werden. Der freundliche und respektvolle Umgang miteinander bestimmt unseren betrieblichen Ablauf und rundet eines der wichtigen Leitbildern unseres Fahrdienstes ab!



Gerne können sie ihre Anfragen und wünsche an uns der WW-Trans & Co. KG richten.



Der direkte Kontakt zu uns:

Unter: Tel. 03337/ 45 17 35

Oder über unsere Webseite:

ww-trans.net