Zur Entlastung pflegender Angehöriger welche ihre pflegebedürftigen Familienmitglieder tagsüber betreuen lassen, übernehmen wir den Transfer in die jeweiligen Tagespflegeeinrichtungen und natürlich wieder Retour zu ihren Angehörigen nachhause. Diese Fahrten werden von uns vor allem in der Region Barnim (Land Brandenburg) bzw. Randberlin durchgeführt.

Unser bestreben ist es und dass zeichnet uns auch aus, unseren Fahrgästen längerfristig einen festen Fahrer an ihrer Seite zu gewähren, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und bestehen zu lassen. Weiterhin werden die Touren so geplant, dass möglichst kurze Fahrtwege entstehen. Wenn Sie eventuell Fragen bzw. ein Anliegen in Bezug auf einen Personentransport haben, kontaktieren Sie uns ganz unverbindlich einfach unter:



Unter: Tel. 03337/ 45 17 35

Oder über unsere Webseite:

ww-trans.net