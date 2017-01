Neben Wintersport und Wanderungen in wunderschöner Landschaft im tschechischen Riesengebirge gibt es ebenso traditionelle Ereignisse, welche für Sie als Besucher oder sogar als Teilnehmer dieser Veranstaltungen ein unvergessliches Erlebnis sein können. Eine solche Veranstaltung findet in Pecka bei Nová Paka nur unweit unserer Apartments statt. Am 4. Februar 2017 gibt es ein Wettlauf auf historischen Skiern und in historischer Ski-Bekleidung an denen von Klein bis Groß mitmachen können, die Skier besitzen die vor 1970 hergestellt wurden und selbst in historischer Kleidung erscheinen. Also von historisch bis wintersportlich, inmitten der traumhaften Landschaft des Riesengebirges, befinden sich unsere 7 Apartments in zwei Doppelhaushälften in der Umgebung des kleinen Dorfes Dolni-Lanov und warten auf ihre Gäste.



