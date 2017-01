Kommen Sie sicher durch den Winter!



Passen Sie Ihr Fahrverhalten den Wetterverhältnissen an. Achten Sie auf wechselnde Fahrbahnverhältnisse (Schneereste, Glätte, Nässe, Laub, Reif, etc.), denn sie sind nicht selten der Hauptgrund für Unfälle. Sollte es Sie einmal doch erwischen, nutzen Sie ganz ohne…..



Ärger und Laufereien den Unfallservice der Autowerkstatt Dobberkau!

Sind Sie mit einem kleineren oder größeren Schaden beteiligt, nehmen wir Ihnen die bürokratischen Wege ab und sorgen dafür, dass der Schaden so schnell wie möglich behoben wird. Das bedeutet, die Abwicklung der Reparatur und Schadenregulierung zügig und unbürokratisch für Sie. Angefangen über unseren firmeneigenen Abschleppdienst von der Unfallstelle in die Werkstatt, einen Ersatz- oder Mietfahrzeug bis hin zur Reparatur und Schadenregulierung.

Bei Fragen: Rufen Sie uns an: 03337/41177

http://www.dobberkau.de/unfallservice



oder über unser Anfrageformular:

www.dobberkau.de/anfrageformular