Das sind einfach die Momente, welche alle Mitarbeiter unseres Fahrdienstes der „WW-Trans GmbH & Co. KG“ Biesenthal, auch einmal in vollen Zügen genießen möchten und nicht so schnell wieder loslassen wollen. Es geht um einen Artikel in der letzten Ausgabe der Biesenthaler Werkstattzeitung mit dem symphatischen Namen „Kaffee Pause“ der „Hoffnungstaler Werkstätten GmbH (Anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen). Hier bedankt sich Margitta Matys, eine Beschäftigte der Hoffnungstaler Werkstätten, über ein schnelles und unbürokratisches Transfer-Angebot unserer Firma, für die Wahrnehmung eines kurzfristig anberaumten Termins mit dem Landrat in Oranienburg. Unterhalb dieser Zeilen möchten wir ihnen den genauen Artikelausschnitt nicht vorenthalten. Unter: https://www.facebook.com/WW-Trans-GmbH-Co-KG-495117124008754



Vielen Dank an Margitta Matys & die Redaktion der „Kaffee Pause“!



